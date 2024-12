Piglio – La comunità di San Lorenzo ricorda Padre Bonaventura De Angelis | TG24.info

La Comunità francescana ricorda con una santa Messa che verrà officiata a Piglio Martedì 26 luglio alle ore 7,30 nella cappellina del convento di San Lorenzo ricorda P. Bonaventura a 23 anni dalla morte (1999-2022).

Ventitre anni fa (26/7/1999), nell’ospedale di Latina, moriva all’età di 84 anni P. Bonaventura De Angelis, figura esemplare nel rispetto e nell’ammirazione di tutti i pigliesi.

Per la cronaca P. Bonaventura aveva lasciato il convento di San Lorenzo nel Marzo 1997, per motivi di salute, dopo venti anni di permanenza, prima come superiore e poi come frate, sempre presente ad aiutare i parroci don Bruno e don Alessandro nelle rispettive parrocchie di Piglio e di Filettino.

P. Bonaventura è stato sepolto nel cimitero di Artena, insieme al fratello Vescovo Amleto, come lui missionario in Brasile (ZE-DOCA), deceduto a 49 anni per una malattia tropicale contratta in quella zona.

Proprio in virtù della permanenza trentennale di padre Bonaventura nello Zambia, costruendo chiese, ponti e strade insieme ad un altro fratello, è sorta ora una Provincia Religiosa dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali.

Dopo la conferenza episcopale del 1994, che aveva richiamato l’attenzione dei Vescovi sui fenomeni di possessione diabolica, Mons. Luigi Belloli, Vescovo della Diocesi di Anagni-Alatri, aveva concesso a P. Bonaventura il ministero di Esorcista, in quanto sacerdote dotato di pietà, scienza, prudenza, e integrità di vita.

Dopo i 30 anni passati in Africa, padre Bonaventura aveva avuto dalla Chiesa un’altra missione, quella di sconfiggere il “Maligno”, come don Gabriele Amorth.

Infatti P. Bonaventura lo si trovava sempre a pregare nella settecentesca chiesa di San Lorenzo, custode delle spoglie del Beato Andrea Conti, (1240-1302) considerato il padre degli esorcisti.

Ancora oggi tutti gli abitanti del Nord Ciociaria lo ricordano con affetto sincero.