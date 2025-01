Piglio – Donati altri 77 flaconi di sangue all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | TG24.info

Ancora una straordinaria giornata di donazione per i pigliesi, che, con il passare del tempo, dimostrano di avere un cuore grande anche nel periodo di pandemia.

In occasione della “30ma Giornata per la vita” istituita a livello nazionale dalla Chiesa Cattolica, Domenica 6 Febbraio 2022 dalle ore 8,00 alle ore 11,00, presso la sala “Polivalente – Centro Anziani” del Comune di Piglio, nel pieno rispetto di tutte le normative sanitarie ancora vigenti, si è svolta a Piglio la 66ma giornata della donazione del sangue a favore dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù e alla presenza del servizio di immunoematologia e trasfusione dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù sono state raccolti altri 77 flaconi di sangue che si sommano alle 49 donazione del 2 gennaio 2022.

Per la cronaca sono state oltre 100 le prenotazioni ma per svariati motivi solo 77 volontari donatori di sangue hanno contribuito ad arricchire la preziosa raccolta che servirà ad alleviare le sofferenze di tanti piccoli malati dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma nonostante l’emergenza coronavirus.

Nelle precedenti 65 donazioni per il gruppo ADVSOPBG donatori sangue Piglio, costituita il 1° Ottobre 1995, sono stati raccolti 6.354 flaconi di sangue e nel 2021 n° 30 donazioni di Emocomponenti, (Plasma, Piastrine e altro) che rappresentano un vero record considerato il basso numero di abitanti di Piglio, che è sempre presente laddove le necessità lo richiedono.

In cambio, peraltro, si ottiene l’esame completo e gratuito del sangue, oltre alla consapevolezza di aver fatto un bel gesto di umana solidarietà.

Un ringraziamento da parte dell’ADVSOPBG gruppo donatori sangue Piglio a tutto il personale sanitario e a tutti i volontari, donatori e a tutti quelli che non hanno potuto donare dice orgogliosamente Antonio Tufi.