Piedimonte – Incidente sul lavoro, cordoglio del mondo politico: domani tavolo a Cassino

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio.

‘Esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia dell’operaio deceduto questa notte per un incidente nel sito industriale della FCA di Cassino.

Purtroppo si tratta di un’altra morte bianca che si registra nel Lazio, un fenomeno contro il quale la Regione ha elaborato anche un protocollo d’intesa in grado di agire positivamente e concretamente a partire dalla prevenzione. Il protocollo regionale “più salute e sicurezza sul lavoro”, siglato con 30 rappresentanti tra istituzioni, associazioni datoriali e parti sociali, prevede precisi impegni per ciascun soggetto in merito alla prevenzione e al contrasto agli incidenti sul lavoro. Oggi non ci possono essere più scuse. È il momento di una piena acquisizione di responsabilità da parte di tutti. Nella giornata di domani ho convocato a Cassino alle ore 11:30 una riunione con tutte le parti firmatarie del protocollo, sapendo che la vera sfida per tutti è che nessuno muoia più sul lavoro’. Ad aggiungersi al cordoglio degli esponenti regionali del Lazio, anche il deputato Pd Claudio Mancini. Ecco la nota:

LAVORO, MANCINI (PD): “SGOMENTO E DOLORE PER TRAGEDIA INACCETTABILE”

“La morte di Fabrizio Greco, operaio della Fca di Piedimonte San Germano, lascia sgomenti. Alla moglie e alla famiglia voglio esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza. La sicurezza sui luoghi di lavoro è un tema su cui è necessario imprimere un rapido cambio di passo. Servono investimenti per aumentare la sicurezza, modernizzare gli impianti e un rigoroso rispetto delle norme. Tragedie come quella di oggi non devono ripetersi mai più”. Lo dichiara Claudio Mancini, Deputato del Partito Democratico.

PRC LAZIO, Malgrado le chiacchiere delle istituzioni nel Lazio si continua a morire sul lavoro.

Roma, Nella notte un lavoratore dello stabilimento FCA di Piedimonte San Germano, è stato ucciso mentre era a lavoro; schiacciato da una pressa. Il Partito della Rifondazione Comunista della Regione Lazio esprime il proprio cordoglio alla famiglia e denuncia la necessità che i lavoratori siano messi nelle condizioni di saper percepire il rischio e di poter rifiutare di lavorare in caso di pericolo; quando l’organizzazione del lavoro invece di essere improntata alla massima sicurezza tende a privilegiare la produttività. Ancora una volta dobbiamo rilevare come, malgrado le tante chiacchiere della Regione Lazio sul protocollo regionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, nel Lazio si continui a morire di lavoro. Non basta lo sdegno di facciata delle istituzioni imposto dalle circostanze, è necessario aumentare i controlli sulla sicurezza del lavoro nelle aziende. Rifondazione comunista chiede che la Regione Lazio si impegni al più presto nel destinare risorse reali per l’ampliamento del personale ispettivo, per aumentare controlli e sanzioni nei confronti delle imprese che non rispettano le regole della sicurezza. Controlli e sanzioni sono strumenti necessari per impedire quelle che, con ipocrisia, vengono chiamate morti “bianche.” Maurizio Fabbri, Segretario PRC Regione Lazio, Marco Bizzoni, referente Lavoro PRC Regione Lazio.

Incidente allo stabilimento FCA, il commento del consigliere Battisti

“Esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà nei confronti della famiglia dell’operaio vittima di un incidente avvenuto nella notte nello stabilimento FCA e sono vicina a tutti gli operai che in queste ore stanno scioperando davanti allo stabilimento di Piedimonte San Germano. Alla magistratura il compito di fare piena luce sulla vicenda. Alla politica quello di intervenire in maniera decisa per evitare che simili tragedie possano ripetersi. È un nostro dovere garantire nei luoghi di lavoro maggior sicurezza e tutela per i lavoratori, è ora di dare risposte concrete e intensificare i controlli con servizi ispettivi affinché incidenti come questi non si ripetano più”.