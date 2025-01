Picinisco – Riqualificazione e messa in sicurezza del Parco Montano | TG24.info

Riqualificazione e ammodernamento del Parco Montano, storico Parco delle Rimembranze adiacente al Castello Medievale, i lavori termineranno a marzo.

Pienamente soddisfatto il sindaco Marco Scappaticci che ringrazia la Regione Lazio, in particolare il Consigliere Pasquale Ciacciarelli per essersi prodigato al fine di ottenere un finanziamento pari a 200 mila euro per il restauro di un sito storico e del Castello risalente al 1058. “Siamo stati graziati da un inverno non troppo rigido – ha sottolineato il sindaco Scappaticci – che ha consentito di portare avanti gli interventi in maniera costante e veloce. Nel massimo rispetto del suo volto originale, l’antico sito verrà completamente restaurato e messo in sicurezza. Nel Parco sono state installate nuove panchine, si sta procedendo all’efficientamento della pubblica illuminazione e all’eliminazione delle barriere architettoniche per consentire a tutti, tra residenti e visitatori, di accedere alla splendida area”.

Caterina Paglia