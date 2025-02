Picinisco – Dalla Calabria alla Valcomino, gran finale di Echi nel Vento con l’Ensemble Parafone | TG24.info

Non una semplice Rassegna, bensì un intenso viaggio sensoriale nella storia delle tradizioni popolari, alla scoperta del mondo straordinario degli strumenti aerofoni del territorio valligiano e dell’Europa.

Dopo aver ottenuto enormi consensi, il magico viaggio della II edizione della Rassegna Echi nel Vento organizzata dall’Associazione di promozione sociale Calamus, che ha già fatto tappa a Villa Latina, Atina, San Donato Valcomino, Gallinaro e Viticuso, si concluderà sabato 18 dicembre alle 18 presso la Chiesa di San Rocco in piazza Capocci a Picinisco. Ospiti d’eccezione di questa chiusura in grande stile, sarà l’Ensemble Parafone, che porterà sul palco la suggestione delle pepite e delle zampogne dei Monti della Sila. Dalla Calabria alla Valle di Comino. “Con il sostegno della Regione Lazio– Lazio Crea, questi eventi interculturali ci hanno accompagnato per circa un mese alla scoperta ancora di un mondo straordinario – sottolineano da Calamus – quello degli strumenti aerofoni del nostro territorio e di tutta Europa, tra i vari paesi della Valle di Comino e oltre. Appuntamenti che hanno avuto come ospiti musicisti, appassionati, presenze istituzionali, giornalisti, studiosi e accademici, tutti accomunati dalla consapevolezza dell’importanza della tradizione legata a questi antichissimi strumenti musicali, che fanno parte e pieno titolo del nostro patrimonio storico e che possono davvero rappresentare una risorsa sostenibile per l’intera area di riferimento. Un percorso fatto di incontri, concerti, degustazioni, master class, mostre e conferenze.

I partner di Echi nel Vento sono stati, oltre alla Regione Lazio, la XIV Comunità Montana Valle di Comino, la Banca Popolare del Cassinate, l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, i Comuni di Villa Latina, Atina, San Donato Valcomino, Picinisco, Gallinaro, Viticuso. Tra le collaborazioni si contano anche il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’Università degli studi del Molise, l’Università degli studi di Firenze, l’Università Statale di Milano, la Camere di Commercio di Frosinone e Latina, unitamente alle numerose Associazioni del territorio, quali Pastorizia in Festival di Picinisco, l’Associazione Zampognari di Villa Latina, Proloco di San Donato VC e Picinisco, l’Associazione Le Nuvole Teatro”. Un ultimo appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica, storia e identità territoriali.

Caterina Paglia