Picinisco – Accoltellamento del giovane operaio Astral, il Consigliere regionale Sara Battisti invita alla calma

Accoltellamento del giovane operaio sulla 627 della Vandra, l’Astral ha chiesto il presidio delle Forze dell’Ordine al fine di procedere in sicurezza con il cantiere, è auspicabile che entro due settimane ritorni tutto nella norma.

“E’ necessario che si lavori per riassorbire le tensioni, inaccettabile l’accoltellamento dell’operaio Astral – ha dichiarato in una nota il Consigliere regionale Pd Sara Battisti -. Quanto accaduto all’operaio originario di Atina, accoltellato mentre svolgeva il suo lavoro, è un atto vile e frutto di una tensione diffusa tra la cittadinanza che è dovere delle istituzioni sedare e riassorbire. La Regione Lazio, per tramite di Astral Spa, che ringrazio, ha immediatamente aperto il cantiere lavorando anche nel weekend per ripristinare la strada regionale della Vandra, compromessa a seguito di una frana. Astral Spa, insieme alla ditta di manutenzione, ha garantito il passaggio dei mezzi di soccorso, è venuta incontro anche alle esigenze di alcuni esercizi commerciali della zona e lavora incessantemente per poter ripristinare la circolazione entro due settimane – ha sottolineato ancora la Battisti -. E’ inaccettabile che si possano verificare questi fatti, inaccettabile che si rischi la vita sul proprio posto di lavoro. Spero che gli amministratori tutti ricreino un clima di serenità e collaborazione. Il mio personale augurio di pronta guarigione all’operaio e il ringraziamento ad Astral, soprattutto al Presidente Antonio Mallamo, per il prezioso lavoro che si sta portando avanti”. Nel frattempo, i sindaci Dario Iaconelli e Marco Scappaticci, cercano di calmare gli animi e di rassicurare le due comunità, duramente colpite.

Caterina Paglia