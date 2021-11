Pescosolido/Atina-Weekend all’insegna della prevenzione con efficaci simulazioni della Protezione Civile | TG24.info

Si è appena concluso un fine settimana intenso dedicato alla prevenzione e allo studio dell’agibilità degli edifici e della sicurezza degli edifici e delle strade dei comuni di Atina e Pescosolido.

L’evento è stato pensato in collaborazione con l’Associazione Aivem (associazione ingegneri volontari per l’emergenza) e gli studenti del Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, coordinati dal professor Gallozzi e, ovviamente, dal supporto dei volontari della Protezione Civile di Pescosolido e dei colleghi di Atina. Si è trattato di vere e proprie simulazioni di intervento in caso di emergenza che hanno visto la partecipazione dei cittadini, curiosi di capire quale sia il comportamento giusto in caso di emergenza post terremoto e apprezzando l’operato dei volontari. Nel corso di queste giornate di esercitazione è stato inoltre attivato il COC (Centro operativo comunale) e la sala radio, riproducendo e vivendo realmente una situazione emergenziale in un’ottica preventiva. Contemporaneamente, l’evento ha preso forma nel comune di Atina. Fondamentale è stato il supporto e l’accoglienza dei volontari delle due associazioni di Protezione Civile, protagonisti attenti e partecipi. “Gli interventi preventivi – spiegano dai due nuclei – rappresentano un punto di forza del nostro lavoro ed è proprio grazie a queste simulazioni che sono stati valutati e censiti complessivamente 62 edifici del territorio e circa 20 strade, simulando, sono state messe in condizioni di sicurezza”. L’interessante evento ha visto il consenso e la piena soddisfazione da parte del sindaco di Pescosolido Donato Bellisario e del primo cittadino di Atina, Adolfo Valente.

Caterina Paglia