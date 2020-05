Patrica – Stop agli impianti di smaltimento rifiuti, il problema verrà discusso in Consiglio Regionale

Una bella sinergia tra rappresentanti politici della provincia di Frosinone, diversi colori e appartenenze, uniti dallo stesso amore e interesse per la salute dei cittadini e il rispetto di un territorio troppo massacrato in passato, invaso dall’inquinamento ambientale che ha portato morte e malattia.

Nonostante tutto però si continua a prendere in considerazione la Valle del Sacco per la realizzazione di impianti di rifiuti. Il sindaco Lucio Fiordalisio è riuscito a coinvolgere nella battaglia contro la realizzazione dei “mostri ambientali” diverse figure politiche, ottenendo la solidarietà dai consiglieri regionali di Fratelli D’Italia a Marco Cacciatore e Loreto Marcelli del M5S, dal senatore Massimo Ruspandini, dal sindaco Nicola Ottaviani e dal sindaco e presidente della Provincia Antonio Pompeo. Sulla pagina di Facebook il sindaco Fiordalisio scrive: “Dopo un anno di interventi pubblici, manifestazioni, note ufficiali, delibere di Consiglio, osservazioni tecniche, solleciti, esposti e Conferenze di Servizi avvilenti, finalmente qualcuno si è accorto di Noi: sono state presentate distintamente due interrogazioni che verranno discusse in Consiglio Regionale. Ringrazio i due Partiti che le hanno presentate, Fratelli D’Italia a firma di tutto il Gruppo Consiliare e Movimento5 Stelle a firma di Marco Cacciatore e Loreto Marcelli. Ho avuto modo di leggere i due documenti, strutturati in maniera molto tecnica, che nello specifico intervengono: sulle procedure autorizzative, sulla Legge Regionale che disciplina le Aree ad elevato rischio di crisi ambientale attualmente ferma, sulle problematiche della Valle del Sacco, sulla inspiegabile scelta della Regione Lazio di individuare questi nostri territori già fortemente compromessi, come siti destinati all’insediamento di impianti che trattano rifiuti. In entrambe le interrogazioni, è stato dato ampio risalto alla battaglia di Patrica. Per conto della nostra Amministrazione ringrazio il Consigliere di Patrica Enrico Palmegiani che ha seguito senza pause in questi giorni la nostra istanza. In questi 5 anni la nostra squadra è sempre stata unita, ma è sulla questione ambientale che si espressa davvero in maniera unanime, senza mai arretrare di un passo. In molti stanno dichiarando il sostegno alla nostra causa, a partire dal Senatore Massimo Ruspandini che ha condannato immediatamente la famigerata “visione verde” della Regione Lazio, il Presidente della Provincia e Sindaco di Ferentino Antonio Pompeo che ha inviato una nota a Zingaretti per l’attuazione immediata della Legge 13, il Sindaco di Frosinone Ottaviani Nicola ha dichiarato l’assoluta contrarietà alla realizzazione di altri mega-impianti impattanti nel nostro territorio. Sono state poi tante le chiamate che ho ricevuto sia per solidarietà e vicinanza sia per richiedere tutti documenti necessari per avviare iniziative personali. Sindaci, Consiglieri Regionali, Comunali e Provinciali, Associazioni, Movimenti politici e tanti amici. RISPETTO PER QUESTA TERRA. “

Anna Ammanniti