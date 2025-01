Patrica – Rifiuti, comuni virtuosi: Patrica nella top ten! | TG24.info

Si è svolta questa mattina la nuova edizione dell’Ecoforum regionale di Legambiente, con il contributo della Regione Lazio e con la premiazione del maggior numero di comuni e il racconto delle buone pratiche e delle sfide del Lazio verso l’economia circolare.

Nell’appuntamento premiati i Comuni Ricicloni del Lazio, tra cui il Comune di Patrica.

<< È da poco più di un anno che sono Assessore delegato alla Raccolta Differenziata – dichiara l’Assessore Curzio Borsellino – e, per la seconda volta, ho avuto l’onore e il piacere di presenziare per il Comune di Patrica presso l’Ecoforum Regionale di Legambiente dove ci hanno voluto premiare per il miglior comune riciclone, arrivando tra i primi dieci classificati nella categoria dei comuni sotto i 5.000 abitanti.

Nonostante questo momento storico, ci viene riconosciuto l’ottimo lavoro fatto e la volontà forte di cambiare e, arrivare ad avere una percentuale di raccolta differenziata del 77,21 % è un grande obiettivo raggiunto.

Le Campagne informative e le giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati, alle quali ho partecipato in prima persona, hanno sensibilizzato i cittadini e li hanno guidati in comportamenti sempre più corretti. Personalmente spero di ricevere ancora premi come questo, e confido nella cittadinanza Patricana che sprono a continuare ad essere attenta a questo tema così delicato ma importantissimo per tutta la comunità. >>