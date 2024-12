Patrica – Consiglio Regionale Straordinario sulla Valle del Sacco, Fiordalisio: “Patrica sarà presente” | TG24.info

Mercoledì 2 Febbraio alle ore 11 è convocato, su richiesta del Gruppo Regionale di Fratelli d’Italia, il tanto atteso Consiglio sulla questione ambientale della Valle Del Sacco.

Il Sindaco Lucio Fiordalisio: << Mi recherò a Roma perché interessato e curioso di ascoltare le risposte che verranno date, sperando in un riscontro fattivo e non aleatorio.

Come noto, il cronoprogramma per gli interventi di bonifica rientrati nel procedimento del SIN non sono partiti, non si è visto uno straccio di caratterizzazione, non c’è stato alcun approccio sanitario connesso alle aree geografiche e i milioni stanziati restano fermi e non utilizzati.

A tutto questo si aggiunge il susseguirsi delle conferenze di servizi per la realizzazione di impianti che trattano rifiuti e i pareri favorevoli della Regione Lazio. Mostri ambientali tutti collocati nelle nostre zone e a distanza di pochi chilometri.

Trovo inqualificabile il silenzio dei Consiglieri Regionali che sono stati eletti grazie ai voti di questo territorio, rimango stupefatto dall’entusiasmo di Zingaretti nel nominare un Commissario per dare nuovo impulso ai tempi già ampiamente scaduti previsti nell’Accordo di Programma.

Ritengo che i colleghi Sindaci e gli Amministratori debbano partecipare, oggi si sta cercando chiaramente di arrivare alle elezioni regionali prossime in sordina e sperando di far passare queste tematiche nel dimenticatoio, come se la salute e l’inquinamento fossero argomenti secondari e poco rilevanti. >>