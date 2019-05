Pastena – Grotte, la Regione Lazio blinda i posti di lavoro

Un traguardo importante è stato raggiunto tramite la sinergia tra l’amministrazione del sindaco Arturo Gnesi e la Regione Lazio.

<<I dipendenti del consorzio delle grotte di Pastena e Collepardo – spiega il sindaco – potranno prestare servizio a tempo indeterminato nella società Lazio CREA visto che il consiglio regionale ha approvato, il 29 aprile scorso, l’emendamento sottoscritto dai consiglieri regionali Sara Battisti e Mauro Buschini.

È chiaro che dopo gli anni bui dei pregiudizi, degli scontri e delle incomprensioni si è risolto positivamente un amaro dilemma tra alcuni strateghi che avrebbero voluto azzerare o ridurre i posti di lavoro e chi invece ha sempre proposto la loro conservazione.

Un passo in avanti che rasserena le famiglie del nostro paese e dà una prospettiva occupazionale durevole ai lavoratori di un consorzio ormai estinto per legge.

Una soluzione che avevamo invocato da tempo, nella logica e nella veritiera lettura dei provvedimenti regionali già operativi dal 2014 e che invece sono rimasti inapplicati per troppo tempo e sui quali spesso c’è stata un’errata interpretazione giuridica e una palese pregiudiziale politica.

Oggi siamo contenti di quanto avvenuto nel consiglio regionale di ieri e ringraziamo chi ha sottoscritto l’emendamento e l’intero team che ha voluto positivamente porre fine a questa situazione per alcuni aspetti paradossale e unica nel panorama sindacale occidentale.

Il nostro comune è chiamato ancora ad avere un ruolo attivo e propositivo per rilanciare il turismo e l’economia del nostro territorio, faremo la nostra parte, come sempre, con spirito solidale ed altruistico senza mai rinunciare a difendere la dignità e la civiltà della nostra gente>>.