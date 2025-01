Partito Democratico – Se Francesco/Franceschini è un punto di non ritorno non solo a Frosinone. Intanto parte la controffensiva della Battisti | TG24.info

(di Dario Facci) Il “quatto-quatto” Francesco/Franceschini lancia la sua convention di Area Dem, componente nazionale col DNA centrista che mai aveva avuto vere gambe in provincia di Frosinone. E si prodiga come un matto per portare a Villa Ecetra le truppe più copiose e vistose, per fare bella figura mostrando che il suo peso nel territorio è lungi dall’alleggerirsi e anche per lanciare un segnale, a questo punto molto importante, che il segretario regionale, Daniele Leodori, deve far sentire forte e chiaro dentro le mura capitoline dove nelle segrete stanze del PD sta accadendo di tutto. Le Voci dal Palazzo narrano di animi molto accesi anche nel gruppo della Pisana dove la discussione sarebbe arrivata a toni accesissimi. L’obiettivo è in prospettiva una spallata al potere sinora indiscusso di Claudio Mancini? Ma certo!

UFFICIALE LO SCONTRO TRA BATTISTI E DE ANGELIS, ORA E’ GUERRA DI NUMERI

Intanto sull’altro fronte non stanno a guardare, con un’intervista pubblicata su Ciociaria Oggi la consigliera regionale Sara Battisti ha ufficializzato la rottura con De Angelis dopo decenni di collaborazione. E’ lui che ha “tradito”, non dice così la Battisti ma il senso è questo quando parla del fatto che De Angelis ha compiuto una scelta senza avvertire nessuno ed è passato nel campo cristiano democratico, cioè l’altro campo rispetto al suo e a quello che aveva sempre rappresentato la componente Pensare Democratico il cui testimone lo stesso De Angelis aveva lasciato recentemente nelle mani della Battisti. La consigliera regionale se la prende soprattutto con Daniele Leodori, il segretario regionale, che a suo dire non ha lavorato per tutto il partito ma solo per affermare la sua corrente. Non è mancato il passaggio sulla politica della Schlein quella della prospettiva di un partito unito e senza componenti. Un’utopia, un esperimento che non è mai riuscito nella storia di nessun grande partito politico, figuriamoci se può esistere nel PD che nasce dalla fusione di altri partiti.

PARTE UFFICIALMENTE LA FASE CONGRESSUALE

Sarà dunque congresso provinciale vero e sarà anche, per il Partito Democratico un laboratorio politico. Con la convention di De Angelis, Franceschini, Leodori, Nardella, Salera del prossimo 3 luglio parte ufficialmente anche la battaglia per l’egemonia nel partito provinciale. I numeri, anche in quell’occasione, cominceranno già a contare.