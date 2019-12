Parco – Un Natale tragico per mamma orsa che è morta sotto gli occhi del suo cucciolo

Il Natale si è tinto di rosso sangue per mamma orsa che, investita da un’auto, è morta sotto gli occhi del cucciolo che l’ha vegliata per tutta la notte.

La tragedia si è consumata la sera della vigilia di Natale, lungo la strada statale 17, nel Comune di Castel di Sangro, precisamente a confine con la zona a Protezione Esterna del Parco Nazionale.

Il plantigrado, dopo il violento impatto, sarebbe deceduto a causa dei gravi traumi interni riportati. Al allertare la Polizia Stradale è stato proprio l’uomo che si trovava alla guida dell’auto, rimasto lievemente ferito in seguito al tragico sinistro. Per tutta la notte, anziché attendere la natività, i Guardiaparco sino rimasti accanto all’inconsolabile cucciolo che piangeva la madre. Al momento il piccolo, seppure sotto il controllo vigile del Servizio di Sorveglianza del Pnalm, si trova da solo nei boschi circostanti, ma con tutta probabilità farà ritorno sul luogo dell’incidente, ancora in cerca della mamma. In tal senso, la Direzione dell’Ente Parco invita gli automobilisti di passaggio durante le festività di transitare con la massima cautela e a bassa velocità, al fine di evitare un’altra tragedia. Ora il corpo esanime di mamma orsa si trova nell’ambulatorio veterinario del Pnalm a Pescasseroli, in attesa del trasferimento presso l’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise, dove verrà sottoposto ad esame autoptico. E così il Parco ha perso un altro animale simbolo, ma soprattutto un figlio ha perso la propria madre nel giorno in cui si festeggia la santa nascita di Gesù.

Caterina Paglia