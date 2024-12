Parco – Manutenzione e ripristino dei muri a secco: il Pnalm promuove un ‘cantiere scuola’ con possibilità di assunzione | TG24.info

Recuperare competenze professionali perdute ma comunque ancora necessarie. È questa la finalità del ‘cantiere scuola’ promosso dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, che deve procedere alla manutenzione e al ripristino delle mura a secco che delimitano alcune vie interne all’area protetta. L’occasione di questi lavori è quindi utile per formare nuovi operatori specializzati in tale tipo di costruzioni.

Per questo motivo il Pnalm ha bandito un avviso per la selezione di tre apprendisti da inserire nel cantiere scuola nell’ambito del progetto di recupero del patrimonio storico-paesaggistico inerente le vie Murate di Filignano, verrà realizzato un cantiere scuola per la formazione di maestranze specializzate nella manutenzione e ripristino dei muri a secco.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Parco. Il progetto è sostenuto dal fondo POR FESR 2014-2020 della Regione Molise. Il cantiere scuola si sviluppa su un totale di 300 ore e avrà termine improrogabilmente il 31 maggio. I contenuti della formazione concernono: Salute e sicurezza sul lavoro: ore n. 10 di teoria; Principali nozioni su materiali e opere in pietra a secco: ore n. 5 di teoria;

Approccio al degrado delle costruzioni in pietra: ore n. 5 di teoria e n. 100 ore di pratica; Tecniche di manutenzione e ripristino di strutture in pietra a secco: ore n. 180 di pratica.

“Il cantiere scuola – spiegano dal parco – è a forte connotazione pratica, e caratterizzato da attività reali poste in essere sul campo. Tali attività si svolgono nel territorio del Comune di Filignano (IS), nell’ambito del sistema delle vie murate, in tratti individuati dalla Direzione Lavori, su manufatti che presentino situazioni di fatiscenza diversificate (crolli, spanciamenti…), e per le quali si rendano necessarie diverse tipologie di intervento (ricostruzione, manutenzione straordinaria…)”.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di operare interventi di ripristino e manutenzione di opere in pietra a secco in autonomia, avendo: compreso la funzione di tali costruzioni per la difesa del suolo e la valorizzazione del paesaggio; acquisito conoscenze sui materiali lapide e sulle tipologie costruttive; recuperato competenze antiche che rischiavano di andare perdute. I partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

I requisiti richiesti sono: avere età superiore ai 18 anni; idoneità fisica all’impiego; pregressa esperienza lavorativa in ambito edile o agricolo.

Gli interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse, redatta secondo il modello reperibile assieme all’avviso sul sito internet del parco (https://www.parcoabruzzo.it/dettaglio.php?id=77763), entro le ore 12.00 del 18.03.2024, all’indirizzo di posta elettronica info.parcoabruzzo@pec.it, ovvero consegnarla, entro il medesimo termine, presso il protocollo dell’Ente.

I soggetti interessati, qualora in numero superiore a 3 (tre), saranno selezionati attraverso un colloquio conoscitivo, da svolgersi con modalità che saranno appositamente comunicate, e assunti per la durata della formazione, dall’affidatario del servizio, con contratto di apprendistato. Verrà applicato il trattamento retributivo previsto dal CCNL artigianato-edile.

