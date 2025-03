Parco – La morte di Juan Carrito e il rapporto dell’uomo con la fauna selvatica nella puntata di Geo su Rai 3 | TG24.info

La triste dipartita dell’orso bruno marsicano Juan Carrito sarà al centro della puntata di Geo domani, mercoledì 1 febbraio, dalle 16 su Rai 3.

L’orso social, l’outsider per eccellenza tra i suoi simili, è stato amato sin dalla cucciolata della madre Amarena. Ad un certo punto è diventato lo speciale plantigrado in grado di socializzare con l’uomo, i cani e altri animali. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha tentato in una rieducazione e poi con un costante monitoraggio da parte dei Guardiaparco. Juan Carrito è stato investito da un’auto nella sera di lunedì 23 gennaio sulla strada statale 17, in prossimità di Castel di Sangro.

Nella puntata di domani, a Geo Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi proporranno la storia di Juan Carrito, di come abbia rappresentato una sfida per la conservazione dell’orso bruno marsicano. L’obiettivo sarà quello di cercare di capire come migliorare il rapporto tra uomo e animali selvatici attraverso le ricerche di Roberta Latini, biologa e responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerche faunistiche del Pnalm.

Caterina Paglia