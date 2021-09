Paliano – Affittano una villa sontuosa nel Circeo, ma è una truffa, denunciate due donne | TG24.info

Un 21enne di Paliano insieme ad alcuni amici, nel mese di agosto, avevano deciso di prendere in affitto per le vacanze estive una villa pubblicizzata su un noto portale e-commerce on line.

L’affitto della sontuosa villa, sita in una nota località del Circeo, veniva pubblicizzato ad un prezzo estremamente vantaggioso, quindi il giovane in accordo con gli amici aveva prenotato la locazione dell’immobile, effettuando il pagamento con l’accredito di 520 euro. Nel giorno stabilito i ragazzi si sono presentati sul posto e si sono trovati davanti all’amara sorpresa: la sontuosa villa non esiste! Il 21enne si è recato presso la Stazione Carabinieri di Paliano a sporgere denuncia. I militari in seguito a delle verifiche hanno identificato le responsabili della truffa, si tratta di una donna di 69 anni di Terracina e una giovane di 26 anni di Giuliano in Campania, già nota per reati specifici. Le due sono state denunciate per truffa in concorso.

Anna Ammanniti