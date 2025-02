Ottaviani in audizione da Fitto per includere Frosinone e a Latina nella ZES. Ha già l’emendamento pronto | TG24.info

(di Dario Facci) Zes Mezzogiorno: Ottaviani in commissione con il ministro Fitto a favore di Frosinone e Latina.

L’On. Nicola Ottaviani, segretario della commissione Bilancio della Camera dei Deputati è intervenuto in audizione con il ministro Fitto sulla faccenda dell’esclusione delle province di Frosinone e Latina dalla Zes (Zona Economica Speciale). Dopo il consigliere provinciale Amata che ha richiamato per primo il problema, le iniziative della consigliera regionale Battisti e la richiesta di incontro da parte dell’On. Ruspandini, arriva un intervento concreto di Ottaviani che, anche se non lo scrive nella nota, ha già pronto l’emendamento che presumibilmente avrà già presentato.

Frosinone e Latina – ha detto Ottaviani al Ministro – sebbene in misura parziale, sono già inserite nella Carta degli aiuti di Stato, della Commissione Europea, seppur con percentuali diverse rispetto ad altre zone del Paese. Non ci sono motivi ragionevoli per lasciare fuori, dunque, dai finanziamenti per il Mezzogiorno chi lo ha trainato da sessant’anni a questa parte. Escludere questi due territori provinciali sarebbe un brutto colpo per tutta l’economia del Basso Lazio, proprio in un momento in cui si avvertono timidi segnali di ripresa sociale. Rischiamo di rimanere schiacciati a Nord dagli aiuti di Stato per l’area metropolitana di Roma, per il Giubileo e per l’Expo e, contemporaneamente, ad Est, per l’inclusione nella nuova Zes del Mezzogiorno delle zone del Molise e dell’Abruzzo”.

Questo l’intervento in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, oggi, del Segretario, l’onorevole Nicola Ottaviani (Lega), nel corso dell’audizione del Ministro Raffaele Fitto, sul Decreto Legge che istituisce la Zes, zona unica speciale, per il Mezzogiorno.