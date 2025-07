Nuova Automedica per l’Ares 118 di Isola del Liri: un passo avanti per l’Emergenza Sanitaria Locale | TG24.info

La postazione Ares di Isola del Liri è stata recentemente dotata di una nuova automedica.

Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione della consigliera regionale del Lazio, Alessia Savo – in collaborazione con il Direttore Generale dell’Ares Narciso Mostarda – che ha lavorato instancabilmente affinché questo obiettivo potesse concretizzarsi.

La disponibilità di una nuova automedica rappresenta un significativo passo avanti per il servizio di emergenza sanitaria nel territorio di Isola del Liri e nelle aree circostanti. Questi mezzi, equipaggiati con strumentazioni all’avanguardia e personale medico specializzato, sono fondamentali per garantire interventi rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza-urgenza, dove ogni minuto può fare la differenza.

Gli operatori del 118, veri e propri eroi quotidiani che affrontano situazioni critiche con professionalità e coraggio, hanno espresso con calore la loro gratitudine per l’obiettivo raggiunto. Il suo intervento è stato cruciale per superare le eventuali complessità burocratiche, dimostrando una concreta attenzione alle esigenze del personale sanitario e, di conseguenza, alla salute dei cittadini.

Questa nuova dotazione non solo migliorerà la capacità di risposta dell’Ares 118, ma contribuirà anche a infondere maggiore sicurezza e tranquillità nella comunità locale, sapendo che i soccorsi possono contare su mezzi più moderni e performanti. È un esempio virtuoso di come la collaborazione tra le istituzioni e la comprensione delle necessità sul campo possano portare a risultati tangibili e benefici per tutti.

L’arrivo della nuova automedica a Isola del Liri è quindi un’ottima notizia che rafforza il sistema di emergenza territoriale, sottolineando l’importanza di investire costantemente nella sanità pubblica e nel supporto a chi lavora in prima linea per la nostra sicurezza.

IreMiz