Msgc – Un anno per la vita, il progetto sociale per giovani volontari

Il progetto offre a 2 ragazzi e 2 ragazze la possibilità di mettere a disposizione degli altri un anno della loro vita scoprendo il mondo del volontariato.

I partecipanti al progetto vivranno un’esperienza di volontariato coinvolgente, gratificante, strutturata e accompagnata, ben diversa dalle opportunità di volontariato occasionale. I ragazzi potranno sperimentare la vita del volontario 24 ore su 24, per 5 giorni alla settimana, per un anno inserendosi in innovativi contesti associativi della Regione Marche già ben avviati, strutturati e convenzionati con la Fondazione Pace e Bene Onlus. I candidati potranno scegliere di svolgere tali attività in contesto socio assistenziale, naturalistico-ecologico, di protezione civile o nel mondo della formazione.

Il candidato potrà scegliere il tipo di attività più congeniale e le situazioni in cui far fruttare i propri talenti, in cui scoprire nuove capacità, nuove attitudini e nuovi interessi avendo l’opportunità di rendersi utili e di creare relazioni significative con i compagni di progetto.

Il beneficio sarà assegnato per un periodo massimo di 12 mesi. La Fondazione Pace e Bene Onlus si farà carico delle seguenti spese: ricerca e selezione dei candidati, amministrazione e gestione del progetto; formazione in aula e sul campo; attività sportiva personalizzata (arti marziali ed atletica); costi di viaggio per la mobilità inerenti le attività di volontariato se realizzate dai soggetti con i propri mezzi; copertura assicurativa per tutta la durata del progetto; vitto e alloggio, anche 7 giorni su 7 se i candidati vogliono usufruirne anche nei giorni liberi. I dormitori saranno separati per ragazzi e ragazzi, mentre il bagno e gli spazi per i pasti saranno condivisi tra i 4 candidati; tutoraggio e monitoraggio del volontario; assistenza da parte dell’organizzazione; rilascio dei documenti di certificazione dell’esperienza di volontariato e delle attività formative (esenti eventuali tasse e bolli che saranno a carico del candidato).

Possono presentare la richiesta di accesso al beneficio i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti: ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e 28 anni, residenti in uno dei Comuni italiani; assenza di carichi pendenti, salvo situazioni particolari di collaborazioni con il Tribunale per attività sociali di recupero e periodi di messa alla prova; cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea con permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Un’opportunità per tanti giovani che vogliono vivere un’esperienza unica, mettendosi al servizio del prossimo.