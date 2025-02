Msgc – Summer Fancy Food New York, prestigioso riconoscimento per il manager Cinelli (FOTO – VIDEO) | TG24.info

Eccellenza ciociara al Summer Fancy Food New York, prestigioso riconoscimento a Donato Cinelli CEO Universal Marketing.

L’Italia partner country dell’edizione 2022 del Summer Fancy Food, con i suoi 2.700mq e 300 aziende esportatrici. Il Bel Paese nuovamente protagonista indiscusso dell’evento più importante e atteso dell’anno negli Stati Uniti, legato al settore enogastronomico.

Dietro l’evento la figura di Donato Cinelli, amministratore delegato della Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Speciality Food Association (Ente Fiera), società organizzatrice del padiglione italiano in fiera.

Pasta, riso, salumi, formaggi, aceto, olio extravergine di oliva, conserve di verdure e pesce, dolci, gelati, vini, bevande alcoliche e analcoliche, surgelati, condimenti, salse, caffè, tartufi, farine e molti altri prodotti esposti negli stand italiani, nell’edizione 2022 del Summer Fancy Foof Show. Un’edizione speciale dopo la pausa forzata, legata al Covid-19, che ha costretto espositori ed organizzatori ad un fermo di due anni. L’Italia è il primo paese europeo per numero di prodotti formalmente riconosciuti come Dop, Igp e Stg. Un patrimonio preservato nel tempo dalle numerose imprese italiane, che si impegnano quotidianamente per garantire la salvaguardia delle colture agricole storiche.

A New York c’erano aziende già consolidate sul mercato USA, ma anche realtà in crescita pronte ad emergere. Diverse le Regioni e gli Enti presenti: Regione Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Piemonte.

Tanti i Consorzi: da Parmigiano Reggiano, a Grana Padano, Prosciutto di Parma e San Daniele, fino al Consorzio del pomodoro San Marzano Dop, Italia del Gusto, Parma Alimentare e Tradizione Italiana.

C’era anche l’associazione Anicav la prima in Italia per i produttori di pomodoro e per la prima volta in assoluto anche la Coldiretti con il suo stand. Proprio l’Italia è stata riconosciuta in questa edizione Country Partner del Summer Fancy Food.

Tra le conferme, Donato Cinelli, Presidente della Universal Marketing, splendida realtà ciociara che dopo anni di lavoro e di estrema professionalità e risultati, in occasione degli AWARDS CELEBRATION è entrato a far parte della ristretta cerchia degli Hall Of Fame (primo Italiano in assoluto). Un prestigioso riconoscimento che viene concesso a chi si impegna con successo a promuovere l’industria alimentare nel mondo. Cinelli ha ringraziato lo Specialty Food Association che lo ha premiato, ma anche e soprattutto la sua famiglia e tutto il team della Universal Marketing senza i quali non avrebbe raggiunto un simile traguardo.

L’Universal Marketing nasce agli inizi degli anni ’90, quando le aziende italiane avevano bisogno di avere in un unico fornitore di servizi la soluzione per la diffusione e la comunicazione dei loro prodotti sui mercati internazionali.

Da 30 anni è il più grande ‘display’ del prodotto Made in Italy nel mondo. E’ loro l’intuito di introdurre il Padiglione Italia che in partnership con le istituzioni italiane, porta i prodotti, le intelligenze e le eccellenze italiane in giro per il mondo.

Le manifestazioni fieristiche rappresentate coprono i diversi settori merceologici dall’agroalimentare ai saloni specializzati per i vini; dai servizi per hotel alle produzioni di artigianato, oggettistica e gioielleria; dall’arredamento contemporaneo all’abbigliamento. Uno staff qualificato quello della Universal che grazie al rapporto ben consolidato con i vertici dello Speciality Food Association, ha avuto l’opportunità di pianificare i padiglioni italiani del Summer Fancy Food NY che insieme al Winter Fancy Food di San Francisco prima e Las Vegas ora rappresenta l’eccellenza fieristica per il settore agroalimentare negli USA .

A.C.