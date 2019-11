Msgc – Progetto “Ossigeno’ dalla Regione Lazio

Nuovi alberi da piantare nelle aree verdi del territorio. Dopo aver presentato domanda, l’associazione ” Maria SS. del Pianto” ha ottenuto la possibilità di piantare nelle aree verdi del Comune di appartenenza tanti alberi quanti sono i volontari iscritti.

<In accordo con il delegato comunale alla protezione civile Michele Ciardi – riferisce il presidente Tommaso Perna- si è convenuto di privilegiare le aree verdi presenti nei plessi scolastici del Comune, per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e poi altre presenti sul territorio>. Saranno circa venti gli alberi da piantare e saranno ritirati nel vivaio del Parco dei Monti Aurunci dal 18 al 20 novembre. <Il 2019 è stato un anno in tema di mobilitazione ambientale -scrive in una nota il Presidente Zingaretti- la Regione Lazio lavora ormai da diversi anni per produrre una vera svolta green, con azioni e progetti importanti. Gli alberi sono una risorsa fondamentale per la vita di tutti e per questo, in occasione della giornata nazionale degli alberi, la Regione vuole dare il proprio contributo con il progt ‘Ossigeno’, puntando ad essere la prima Regione Green d’Italia>.