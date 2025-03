Msgc – Omaggio ai medici e agli infermieri, il presepe diventa simbolo di speranza (FOTO) | TG24.info

Un presepe quello realizzato nella frazione di Colli che omaggia medici, infermieri e volontari impegnati nella lotta contro il Covid-19.

Il presepe è stato ideato dall’Associazione culturale Colli, in omaggio al personale medico, infermieristico e a tutti i volontari che stanno operando, ormai da anni, per contenere e combattere la grave pandemia. ‘L’idea –ha spiegato il presidente dell’associazione Simone Venditti- è stata quella di ricreare un ambiente ospedaliero, nel periodo natalizio. Abbiamo quindi immaginato medici ed infermieri che realizzano il presepe, come spesso accade nella realtà. In questo modo, abbiamo anche voluto ribadire che le scienze non devono necessariamente prescindere dalla fede e lo abbiamo sottolineato con le parole del Prof. Antonino Zichichi: “Scoprire una verità scientifica è come mettersi a colloquio con il Creatore” e “L’uso della Scienza ha bisogno di valori. La più grande e genuina sorgente di valori è la Fede”. Il nostro augurio è che al più presto si trovi una soluzione definitiva al Covid-19, attraverso l’impegno costante degli scienziati e, come ogni credente si auspica, con l’intervento di Dio’. Da sempre l’associazione Culturale Colli, con la realizzazione del presepe parrocchiale di San Lorenzo, vuole comunicare e trasmettere messaggi importanti a cui tiene particolarmente. Negli anni hanno infatti scelto di utilizzare materiali di recupero, come risposta alla tutela del Creato. Il presepe può essere visitato a tutte le ore del giorno, in piazza San Lorenzo, nella frazione di Colli, fino al prossimo 12 gennaio.