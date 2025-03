MSGC – Incidente mortale, automobilista patteggia a due anni di carcere | TG24.info

Anziano investito mentre stava rientrando a casa, automobilista accusato di omicidio stradale patteggia a due anni di pena.

I fatti risalgono al 30 giugno dello scorso anno. Giulio Evangelisti di 85 anni stava rientrando nella sua abitazione a piedi dopo la consueta partita a carte con gli amici al bar. Ma proprio a pochi metri da casa sua in via Ripiano a Monte San Giovanni Campano si è consumata la tragedia. I medici del 118 che per primi si sono recati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Alla guida della vettura, una Fiat Bravo, un cinquantenne del posto che è stato subito sottoposto all’alcol test e al drug test dai carabinieri. L’uomo che si è subito fermato a prestare soccorso è stato trovato in stato di choc. Secondo alcune informazioni raccolte il conducente della Fiat avrebbe riferito di non aver visto il pedone che stava camminando lungo la strada. Sempre su quel tratto di arteria poco tempo prima una mamma aveva perso il bimbo che aveva in grembo in un drammatico incidente. Più volte i residenti della zona hanno chiesto maggiori controlli in quella zona teatro di numerosi incidenti. Per quanto riguarda il lavoro dei carabinieri questi ultimi che hanno provveduto a ricostruire la dinamica del drammatico incidente hanno depositato il fascicolo in procura. E proprio a seguito delle indagini avviate dagli investigatori sarebbero emerse gravi responsabilità a carico del conducente della Fiat. Per la cronaca va detto inoltre che al momento dell’impatto l’automobilista era risultato sprovvisto di patente. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile tramite gli avvocati Claudio Pizzotti, Pierpaolo Porcelli e Quirino Arduini.

Mar.Ming.