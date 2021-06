Msgc – Campi sportivi, manutenzione straordinaria e realizzazione tappeto sintetico | TG24.info

Presto al via gli interventi di manutenzione straordinaria e la realizzazione di tappeti erbosi sintetici nei campi di calcio San Marco nel capoluogo, Campo Liri ad Anitrella e Margherito a Colli.

‘Queste strutture – ha dichiarato il sindaco Angelo Veronesi – sono utilizzate dalle nostre gloriose società sportive che veicolano il buon nome della nostra bella ed antica città. Di queste società sportive sono fiero ed orgoglioso. Tali interventi si rendono ormai necessari ed indilazionabili, anche nella considerazione del fatto che più volte sono state rinviate delle partite e addirittura sono state impartite “sconfitte a tavolino” per impraticabilità del terreno di gioco scaturite da condizioni meteorologiche avverse. Ad ogni semplice precipitazione atmosferica piovosa e/o azione del vento infatti, i campi diventavano impraticabili e pieni di fango e sabbia limacciosa con formazione di zone stagnanti anche putride (in particolare nel campo San Marco). E’ arrivato il momento di agire affinché questa città non venga più derisa da sportivi e tifosi che giungono nelle nostre strutture, a supporto delle società avversarie, che ci hanno, a più riprese, additato come territorio da “terzo mondo”, anche nella considerazione del fatto che sono rimasti, credo, gli unici campi ancora in terra battuta dove si gioca la categoria “Eccellenza” e “Promozione” e dove tantissimi bambini delle scuole calcio continuamente respirano polvere e si sporcano di fango come se, anziché andare a fare sport, allenamenti o partite, andassero in battaglia, in prima linea nelle trincee. Aggiungo che, qualora la società di Chiaiamari donasse il campo “La Ferrara” al Comune, anche per questo saremo disposti ad eseguire lavori di adeguamento e a realizzare il tappeto sintetico’.

I lavori: ‘Dopo aver ottenuto i prescritti pareri del CONI -ha spiegato Veronesi- le progettualità del Campo Liri e Margherito sono state consegnate alla Federazione Nazionale Dilettanti il giorno 8 giugno 2021 per i necessari pareri; questi sono arrivati in tempi record e ik 17 giugno scorso, è stata inviata la documentazione alla Stazione Unica Appaltante (SUA) con determina a contrarre per l’espletamento della gara. La progettualità relativa al campo San Marco verrà trasmessa alla S.U.A. non appena avuto il nulla osta dalla Federazione Nazionale Dilettanti che in merito ha eccepito diverse modifiche progettuali ed assunzione dell’autorizzazione del Genio Civile ai fini sismici. Sono pienamente e felicemente soddisfatto della scelta della mia Amministrazione in merito ai lavori nei tre campi sportivi anche perché stiamo adeguando e migliorando strutture dove si svolgono attività sportive e quindi rappresentano un luogo di incontro e di crescita, fisica e morale di tanti nostri bambini e ragazzi che altrimenti sarebbero costretti a percorrere vie alternative o andare ad espletare tali attività sportive altrove, al di fuori del nostro territorio comunale’.