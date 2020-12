Msgc – Buoni spesa, a quando la distribuzione dei fondi erogati dallo Stato?

A chiederselo è il consigliere comunale di opposizione Sabrina Sciucco.

<Buio totale nel nostro Comune –attacca il segretario dei Democratici- e non mi riferisco solo alla mancanza di luci natalizie sulle strade e nelle piazze del nostro territorio, deprimenti e senza alcuna speranza se paragonate ai comuni vicini, ma anche e soprattutto al silenzio osservato dagli amministratori comunali sulla consistente somma versata nelle casse comunali dallo Stato e dalla Regione Lazio (150 mila euro) per aiutare i cittadini in difficoltà durante le festività natalizie. Tutto tace, tranne una formale direttiva della Giunta all’Ufficio preposto, rimasta da giorni nel cassetto. Da alcune settimane, molti Comuni limitrofi stanno distribuendo i buoni spesa, a Monte San Giovanni Campano non è stato ancora pubblicato l’avviso per beneficiare dei buoni, spendibili nei negozi che aderiranno all’iniziativa>. Si tratta delle somme di denaro pubblico da destinare all’erogazione di pacchi alimentari/buoni spesa e per l’acwuisto di medicinali in favore delle famiglie indigenti a causa dell’emergenza epidemiologica determinata dal Covid-19. <I soldi sono in cassa ormai da un mese –tuona la Sciucco- ma i nostri cittadini in difficoltà non ne hanno ancora usufruito. Un ritardo davvero inaccettabile e vergognoso. Quei fondi sarebbero stati un aiuto fondamentale per centinaia di famiglie della nostra comunità che proprio grazie ai buoni avrebbero potuto passare il Natale con un briciolo di serenità in più. Noi consiglieri di Progetto Democratico non osserviamo il silenzio: invitiamo, quindi, tutti i cittadini che hanno necessità a presentarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali per chiedere chiarimenti su come usufruire degli aiuti che il Governo e la Regione Lazio hanno inviato al Comune. Si tratta, infatti, di fondi pubblici destinati ai cittadini che ne hanno bisogno e nessuno ne può ritardare l’erogazione>.