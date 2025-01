MSGC – Assolto l’ex sindaco Veronesi: “Dopo 8 anni di calvario, giustizia è fatta” | TG24.info

Assolto con formula piena per non aver commesso il fatto l’ex sindaco di Monte San Giovanni Campano Angelo Veronesi accusato insieme al responsabile dei servizi sociali Paolo Nozori, anche lui assolto. Entrambi erano stati accusati di peculato per via di contributi destinati alle persone indigenti e che invece erano stati consegnati a chi addirittura possedeva la partita Iva. Da qui l’inchiesta che ha trascinato alla sbarra Veronesi e Nozori.

“Giustizia è fatta – ha dichiarato l’ex primo cittadino non appena ha saputo di essere stato assolto- la fiducia che ho sempre nutrito per la magistratura e per la legge è stata ben riposta. La sentenza di piena assoluzione dalle pesanti accuse mette fine a otto anni di calvario e di sofferenze inflitte gratuitamente a me e alla mia famiglia in esecuzione di un disegno politico preordinato da qualcuno che ha preferito rimanere nell’ombra è tramare dalle retrovie, accecato da sentimenti di odio personali e volontà di abbattere la mia persona e la mia immagine di amministratore. È la fine di un incubo sono stato oggetto di critiche feroci denigrazioni continue talvolta vicino alla calunnia e alla diffamazione, contro di me ogni giorno ossessivamente propalate. Di politica vera non c’è mai stato nulla ma solo odio personale dato in pasto alle masse del Paese. La ‘ditta’ è bene ricordarlo, è quella parte meschina e buia che trama sempre nell’ombra ma che non ha mai avuto un ruolo ufficiale. Esposti e calunnie e distruttive della persona. Loro con l’aiuto di una certa informazione vicina hanno lavorato costantemente alla denigrazione creando un danno irreversibile alla mia persona. Umanamente non era possibile supportare tale fardello. Un odio senza motivo politico ma solo per questioni di potere. Contro di me fango mediatico, quasi periodico. Una vicenda dolorosa che da 8 anni ha colpito me e dei miei cari, facendoci vivere nel turbine del fango. Ci hanno buttato addosso di tutto menzogne falsità calunnie e diffamazioni di ogni genere. Ma per fortuna ho sempre creduto nella giustizia che oggi si è realizzata. Grazie a coloro che mi sono stati vicino e che sin dal primo momento hanno creduto alla mia piena innocenza. Un plauso ed un encomio speciale al mio avvocato Marco Maietta che ha saputo con maestria e sapienza ha saputo contrastare in dettaglio ogni accusa fino a dimostrare la mia piena innocenza”.

Mar. Ming