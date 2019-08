Msgc – Al via le iscrizione al nido comunale L’Ape Maia

Al via le iscrizione al nido comunale ‘L’Ape Maia’. Il servizio torna attivo a partire dal mese di settembre.

Dal 2 settembre riparte l’avventura dei piccoli ‘apini’. Sarà possibile visitare la struttura, conoscere il gruppo educativo ed il progetto formativo. E’ intanto possibile presentare apposita domanda di preiscrizione nella sede dell’asilo nido in via Pozzo San Paolo. L’asilo nido “L’Ape Maia” nasce grazie ad un contributo regionale in collaborazione con il comune di Monte San Giovanni Campano e accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni. Convenzionato con la Regione Lazio e il Comune, si avvale dell’esperienza di educatori altamente qualificati che rendono l’Asilo un servizio efficiente ed innovativo. La struttura presenta ampie sale e comodi bagni, un’area riservata all’accoglienza e ai colloqui individuali con i genitori ed uno spazio esterno. È prevista la riduzione della retta per dipendenti di enti convenzionati: Regione Lazio, Comune di Monte San Giovanni Campano e stazione dei carabinieri di Monte San Giovanni Campano. È previsto lo sconto sulla tariffa del 20% per il secondo figlio iscritto al nido e del 30% per il terzo figlio iscritto.