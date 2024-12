Monte S.G.C. – Antenna abbattuta, presentata una denuncia. Fare Verde prende le distanze dal gesto vandalico | TG24.info

È stata presentata una denuncia, al momento contro ignoti, a seguito dell’atto vandalico che ha visto abbattuta l’antenna per la telefonia mobile, istallata nei mesi scorsi e non senza polemiche, preoccupazioni dei residenti e manifestazioni di protesta, in località Civitella a Monte San Giovanni Campano (leggi qui: https://www.tg24.info/monte-s-g-c-e-venuta-giu-nella-notte-lantenna-di-civitella-problema-strutturale-o-atto-vandalico/).

La società che aveva installato la struttura per la diffusione del segnale 5G ha infatti formalizzato la richiesta di individuare e punire gli autori del gesto con cui, nella notte tra lunedì e martedì scorso hanno tagliato, forse con l’uso di una fiamma ossidrica, la base dl palo – alto circa 25 metri – che sorreggeva gli impianti ripetitori, facendo crollare a terra l’intera struttura e danneggiando l’impiantistica.

I malintenzionati si sarebbero messi all’opera verso la mezzanotte. Verso quell’ora, infatti, i sistemi di monitoraggio e sicurezza dell’azienda che gestisce il ripetitore hanno segnalato dei problemi.

In riferimento a quanto accaduto ha preso posizione e distanza anche Marco Belli, residente monticiano e presidente provinciale dell’associazione ambientalista Fare Verde Aps.

In un posto sul suo profilo Facebook, Belli ha fatto sapere: “Le battaglie in difesa dell’Ambiente e della salute dei cittadini non possono essere annichilite, mischiate e confuse con l’azione gravissima di eco terrorismo contro l’antenna per le telecomunicazioni in località Civitella di Monte San Giovanni Campano. Non condivido e non potrò mai condividere azioni cruente che violano le leggi dello Stato, della Regione Lazio e dell’Unione Europea. Tutti gli associati che mi seguono , sono tanti, sanno da oltre dieci anni che tutte le battaglie in difesa dell’ambiente, della Natura e della Biodiversità sono state condotte sempre nel rispetto delle leggi, delle persone, delle strutture e infrastrutture pubbliche. Buon Ambiente a tutti”.

