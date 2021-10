Meteo – Record nazionale, in Liguria mezzo metro di pioggia. Allerta nel Lazio | TG24.info

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “piogge record quelle che stanno interessando la Liguria, dove nel savonese sono caduti quasi 500 litri di pioggia in solo 6 ore. Il maltempo, purtroppo, proseguirà e investirà tutta la Penisola. ”

Piogge record stanno interessando la Liguria in queste ultime ore, oltre 700 mm di pioggia dalla mezzanotte, è un n uovo record nazionale. come spiega. “ Spetta ancora alla Liguria il primato di pioggia accumulata nell’arco di solo sei ore. Nel pomeriggio, infatti, la stazione dell’ARPA Liguria, posta nei pressi di Montenotte, nel savonese, ha infatti registrato l’impressionate valore di ben 496 mm di pioggia in 6 ore, ossia l’equivalente di quasi 500 litri di acqua per metro quadrato”, lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che spiega “Viene così abbattuto il vecchio primati di 472 mm registrati nel 25 ottobre del 2011 presso la stazione di Brugnato, sempre nel savonese. Si tratta di una severa ondata di maltempo che da inizio giornata ha già fatto registrare accumuli oltre i 700 mm nell’entroterra savonese ( più precisamente a Rossiglione)” -prosegue Mazzoleni- “ Tutta colpa di un’intensa perturbazione atlantica che nelle prossime ore porterà un ulteriore peggioramento del tempo su gran parte del Nordovest e dell’alto versante tirrenico con rischio di ulteriori nubifragi e disagi.“

Le previsioni avvertono che il maltempo proseguirà nei prossimi giorni “L’intensa perturbazione nella giornata di martedì attraverserà la nostra Penisola, portando maltempo in successione su Nordest, regioni tirreniche e infine Sud Italia. La perturbazione scaverà un vortice depressionario che da mercoledì in poi farà sentire i suo effetti soprattutto sui versanti adriatici e al Sud. Il tutto accompagnato da un calo termico anche al Centro-Sud e ventilazione a tratti sostenuta” -aggiunge Mazzoleni- “Dopo la residua instabilità attesa mercoledì, invece, il maltempo concederà una tregua al Nord e sul medio-alto versante tirrenico con rasserenamenti anche ampi”.

Attenzione anche ai venti ed alle mareggiate “Sarà altresì una settimana spesso ventosa con forti venti dapprima meridionali e a seguire dai quadranti settentrionali con rischio di mareggiate in molte zone dello Stivale”- concludono da 3bmeteo.com.

Contestualmente la Protezione Civile Lazio ha diramato l’allerta meteo gialla per la tarda serata di oggi e per le prossime 24 ore. “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.