METEO – Prove d’estate sull’Italia, arriva il caldo | TG24.info

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com : “nei prossimi giorni anticiclone afro-mediterraneo con tempo stabile anche al Nord dopo tanto maltempo, ma solo per qualche giorno. Caldo in intensificazione ovunque con punte di oltre 33-34°C al Centrosud”.

PRIMO VERO ASSAGGIO D’ESTATE SULL’ITALIA NEI PROSSIMI GIORNI – “Dopo gli ultimi temporali di martedì, da mercoledì anticiclone afro-mediterraneo in rinforzo sull’Italia con tempo in prevalenza stabile e soleggiato almeno per qualche giorno” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “prove d’estate dunque su tutta la Penisola, anche per il Nord Italia che sperimenterà una tregua dopo questo lungo periodo piovoso e temporalesco. Giusto sulle Alpi potrà scoppiare ancora qualche locale temporale di calore, come sovente accade in queste circostanze”.

ARRIVA IL CALDO- “Le temperature saranno in deciso aumento su tutta Italia, in particolare tra venerdì e il weekend quando masse d’aria molto calde dal Nord Africa punteranno la Penisola” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “avremo così i primi 30°C al Nord (ma con picchi anche superiori sull’Emilia Romagna), mentre al Centrosud si potranno superare punte di 32-33°C (fino a picchi di 34-35°C su Puglia, Basilicata, Calabra, Sicilia e Sardegna nel weekend). Qualche grado in meno in generale lungo i settori costieri, mitigati dalle brezze marine.”

QUANTO DURERA’ – “La fase stabile dovrebbe durare non più di 4-5 giorni quantomeno per il Nord, dove già da domenica 10 potrebbe infatti aprirsi l’ennesima fase instabile e temporalesca, contestualmente ad un nuovo calo delle temperature. Nei giorni successivi potrebbe venire coinvolto marginalmente anche il Centro, mentre al Sud il tempo dovrebbe mantenersi in genere più caldo e secco. Seguiranno ulteriori analisi ed eventuali conferme” – concludono da 3bmeteo.com