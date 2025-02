METEO – Maltempo in arrivo nel weekend con neve anche a bassa quota | TG24.info

Gli esperti di 3bmeteo.com: “Prime avvisaglie del peggioramento venerdì; nel weekend piogge e rovesci specie al Nord, versante tirrenico e Isole Maggiori, neve in collina tra Piemonte e Liguria.”

WEEKEND INVERNALE AL NORD – “Si prospetta un weekend dai connotati tipicamente invernali sulle regioni del Nord Italia, dopo giornate di tempo stabile e con temperature diurne sopra la media” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “un vortice alimentato da aria fredda in formazione sulla Francia coinvolgerà anche l’Italia portando piogge e rovesci soprattutto tra sabato e domenica, pur con prime avvisaglie già nella giornata di venerdì. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno il Nordovest e l’Emilia, mentre Triveneto e Romagna risulteranno più ai margini, pur con fenomeni possibili. La neve cadrà a quote collinari in Piemonte, in particolare sulle Langhe, ma anche sull’entroterra savonese, complici i venti freddi tramontana scura. Neve dunque a Cuneo, ma a tratti possibile anche in città come Alba e Asti; qualche fiocco non escluso a Torino. In Lombardia neve in genere dai 700-1000m, a tratti più in basso sul Varesotto, mentre la quota sarà in genere più elevata sulle Alpi orientali.”

MALTEMPO ANCHE SU PARTE DEL CENTROSUD – “Piogge e rovesci talora a sfondo temporalesco interesseranno anche il versante tirrenico e le Isole Maggiori” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “I fenomeni potranno risultare talora di forte intensità in particolare su Toscana, Sicilia e Sardegna, con neve sull’Appennino tosco-emiliano inizialmente fin sotto gli 800-1000m, ma con quota in progressivo rialzo per via dei venti di Scirocco. Precipitazioni sparse potranno interessare inoltre l’area ionica, mentre risulteranno scarse se non del tutto assenti sul medio-basso versante Adriatico, ai margini dell’azione ciclonica.”

“Nei giorni a seguire il tempo potrebbe mantenersi piuttosto instabile, pur con delle pause asciutte, e progressivamente più freddo per venti dai Balcani” – concludono da 3bmeteo.com