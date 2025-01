METEO FROSINONE – Piogge fino a giovedì, poi più spazio al sole almeno fino a sabato | TG24.info

Ecco le previsioni meteo per la provincia di Frosinone.

METEO. La veloce perturbazione in transito oggi sul Lazio esaurirà velocemente i suoi effetti in giornata – spiegano gli esperti di 3BMeteo – con le piogge che sulla Provincia di Frosinone andranno rapidamente esaurendosi. A partire da giovedì le condizioni andranno migliorando e, a parte banchi di nebbia che potranno localmente ridurre la visibilità al mattino, il sole tornerà a prevalere e le temperature aumenteranno. Si aprirà una fase stabile e in prevalenza soleggiata che si protrarrà fin verso il weekend, anche se nel corso di domenica un cedimento dell’anticiclone potrebbe permettere l’avvicinamento di una nuova perturbazione di origine atlantica, con nuvolosità in aumento e alcuni deboli piovaschi in serata.

TEMPERATURE. Le temperature su Frosinone e provincia torneranno ad aumentare già da giovedì, grazie al maggior soleggiamento, con massime intorno a 15/16°C fino a sabato. Possibile un certo ridimensionamento dei valori massimi nella giornata di domenica, con l’aumento della copertura nuvolosa per l’avvicinamento della nuova perturbazione.