METEO– Frosinone e provincia: “Fino a venerdì tempo in prevalenza soleggiato” | TG24.info

Fino a venerdì tempo in prevalenza soleggiato su Frosinone e provincia, con cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi.

Venti deboli, a tratti moderati, dai quadranti nord orientali, con qualche raffica soprattutto sugli sbocchi vallivi appenninici e in particolare nella giornata di venerdì quando saranno in nuovo rinforzo. Clima pienamente invernale con temperature notturne sotto lo zero o prossime ad esso fino a giovedì, poi in rialzo da venerdì. In città minime attorno ai -1/-2°C e massime sugli 11-12°C, in aumento venerdì 17. Probabile peggioramento nel corso del weekend per la risalita da Sud di una perturbazione legata ad un vortice ciclonico in approfondimento tra Sardegna e Sicilia. In questa fase potrebbero tornare nubi e qualche pioggia, con ulteriore aumento delle temperature minime e invece un calo delle massime. Quota neve in Appennino inizialmente dai 1300-1600m ma in aumento. Ad ogni modo si tratta di una previsione non definitiva, data l’incertezza nell’esatta collocazione del vortice, da cui dipenderà tutta l’entità e la distribuzione delle precipitazioni.