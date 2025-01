Meteo – Breve ottobrata ma torna il maltempo, questa volta anche al Sud | TG24.info

I meteorologi di 3bmeteo. “L’anticiclone durerà fino a mercoledì, poi arriverà una intensa perturbazione ed il quadro meteo cambierà col ritorno di piogge e temporali; sarà coinvolto questa volta anche il Sud”.

“La settimana sarà caratterizzata da un meteo a due velocità, con un inizio dominato dall’anticiclone e una seconda parte segnata dal ritorno del maltempo”. Lo afferma in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.

“L’anticiclone presente sulla nostra Penisola concede spazio ad una breve ottobrata fino a martedì” – prosegue Nucera di 3bmeteo.com-” in particolare sulle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord sarà presente una maggiore nuvolosità a causa di infiltrazioni di aria umida, con anche qualche piovasco in particolare sulla Liguria. Questo anticiclone sarà accompagnato da un clima mite, se non caldo durante il giorno nelle aree soleggiate, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, dove le temperature massime potrebbero ancora raggiungere punte di 30°C”.

Dopo il picco anticiclonico di martedì, da mercoledì 16 le cose inizieranno a cambiare, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà le prime piogge al Nordovest. Sarà il preludio ad un nuova fase di maltempo. “Questa perturbazione si sposterà dal Nord Italia verso il Centro tra giovedì 17 e venerdì18 , portando piogge diffuse e temporali. I fenomeni potrebbero risultare piu intensi ed abbondanti sul Nord Ovest, in particolare sulla Liguria. Successivamente il fronte raggiungerà anche il Sud con finalmente l’arrivo di piogge preziose i, zone che fino a questo momento sono rimaste ai margini dei tipici peggioramenti autunnali e versano in una lunga fase siccitosa, come Sicilia e Calabria” – concludono da 3bmeteo.com