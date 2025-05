METEO – Alta pressione ancora latitante. Altra settimana tra rovesci e temporali, localmente anche forti | TG24.info

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “La presenza di una circolazione depressionaria, tra la Francia e la Spagna, e poi di un nuovo vortice in transito sulle nostre regioni centro-meridionali, sarà alla base di un tempo instabile o di maltempo anche intenso, specie al Centro Sud.”

TEMPORALI DIFFUSI NELLE PROSSIME 48 ORE – “Correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48 ore” – spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.”Già nella seconda parte della giornata, frequenti rovesci e temporali si formeranno su Alpi e soprattutto Appennino, sconfinando localmente anche sulle vicine pianure, sulle coste del medio Adriatico e dello Ionio, nonché su pedemontane e alte pianure entro sera.” “Domani” – continua Mazzoleni – “si replicherà con altrettanto numerosi rovesci e temporali, specie diurni, su zone interne del Centro-Sud, Nord-Ovest e medio-alto Triveneto.”

IN ARRIVO POI UN VORTICE DEPRESSIONARIO AL SUD- “Da mercoledì” – prosegue Mazzoleni di 3bmeteo.com – “un vortice depressionario inizierà ad avvicinarsi alle nostre Isole Maggiori, dando così il via a una nuova fase di maltempo che colpirà soprattutto il Meridione.” “Giovedì rovesci e temporali interesseranno gran parte del Centro-Sud, con fenomeni localmente intensi tra bassa Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre venerdì il maltempo si estenderà anche a Campania, Basilicata e medio-basso Adriatico. Situazione che andrà seguita nel corso dei prossimi giorni, vista l’incertezza della traiettoria del vortice.” “Nel frattempo anche al Centro-Nord non mancheranno i consueti rovesci o temporali, specie a ridosso dei rilievi, ma a tratti anche su Val Padana e alto Adriatico.”

MEGLIO NEL WEEKEND ? “Utilizzando il condizionale, stante l’incertezza e la distanza temporale” – conclude il meteorologo di 3bmeteo – “il vortice dovrebbe lasciare gradualmente il Sud, favorendo così un lento miglioramento fino a condizioni in prevalenza asciutte a inizio della prossima settimana. Anche al Centro-Nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, seppur con ancora il rischio di isolati fenomeni diurni in formazione a ridosso dei monti. Il tutto accompagnato da temperature ancora sotto le medie del periodo, in particolare al Sud durante la fase di maltempo, o a tratti in linea con le medie al Centro-Nord, quando – ad esempio – giovedì si potranno toccare punte di 25/26°C.”