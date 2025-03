Meteo – 3BMETEO.COM: “L’inverno fa sul serio, in arrivo la burrasca dell’Immacolata con freddo e neve a bassa quota” | TG24.info

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Nei prossimi giorni massiccia irruzione di aria artica sull’Europa con forte vento, freddo e neve a bassa quota; coinvolta anche l’Italia dall’Immacolata.”

GIOVEDI’ CICLONE ATTIVO AL SUD – “Condizioni turbolente nei prossimi giorni sull’Italia, in particolare giovedì sarà attivo un vortice mediterraneo responsabile di piogge e temporali al Sud e Sicilia, con neve a tratti fin sotto i 1500-1600m” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – “residue precipitazioni interesseranno anche il medio versante adriatico, mentre altrove prevarranno condizioni più soleggiate. Venerdì ancora qualche nota instabile al Meridione, mentre sulle Alpi di confine tenderanno ad addensarsi nubi e nuove precipitazioni”.

NEL WEEKEND ARRIVA LA BURRASCA DELL’IMMACOLATA – “Nel weekend dell’Immacolata è confermata la massiccia discesa di venti freddi dall’Artico nel cuore dell’Europa, dove l’Inverno farà sul serio con forte vento e tracollo termico. Prevista neve a quote molto basse su Isole Britanniche, Francia, Paesi Bassi, Danimarca, Germania e poi anche Spagna; bufere di neve sui versanti alpini svizzeri e austriaci” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “coinvolta anche l’Italia con l’aria fredda che dilagherà soprattutto nel corso della domenica dell’Immacolata, causando un netto calo delle temperature e venti anche di burrasca dapprima di Libeccio poi di Maestrale. Previste raffiche anche di oltre 90-100km/h tra Corsica e Sardegna così come in quota su Alpi e Appennino, fino a oltre 70-80km/h in generale al Centrosud. Per quanto riguarda le precipitazioni avremo un passaggio di piogge e rovesci dapprima al Nord nel corso di sabato (più incisivi al Nordest), in successiva estensione alle regioni centro-meridionali. Il calo termico favorirà nevicate a tratti fin verso i 500-800m, ma localmente anche più in basso durante i rovesci più intensi con possibili fenomeni di neve tonda/graupel, oltre a temporali e grandinate.”

FREDDO ANCHE NELLA PROSSIMA SETTIMANA – “L’irruzione fredda artica si farà sentire anche la prossima settimana, almeno nella prima parte, con temperature pienamente invernali in particolare al Nord, dove non si escludono episodi nevosi a quote molto basse. Si tratta tuttavia di un’evoluzione molto delicata che, data la distanza temporale, necessiterà di ulteriori analisi e conferme” – concludono da 3bmeteo.com