Maltempo Sora – Notte di duro lavoro per la squadra dei soccorsi, decine gli interventi | TG24.info

Dalle 16:30 di ieri la città di Sora è stata colpita da un violento evento meteorologico che ha messo a dura prova il sistema di smaltimento delle acque piovane. Il fenomeno, conclusosi intorno alle ore 19:00, ha interessato sia il centro cittadino che le zone periferiche, provocando ingenti disagi a causa della straordinaria quantità di pioggia caduta in breve tempo. Il Centro Operativo Comunale (COC), attivato per gestire e coordinare le operazioni di soccorso – hanno spiegato dal Comune – ha ricevuto circa 55 segnalazioni da parte dei cittadini.

Per far fronte all’emergenza, sono state allertate 4 squadre dei Vigili del Fuoco e ben 15 squadre della Protezione Civile, provenienti non solo dall’associazione locale di Sora, ma anche dai comuni limitrofi. Sono inoltre intervenuti l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Polizia Provinciale, il personale della Società Ambiente e Salute e il personale comunale.

Il Centro Operativo Comunale da ieri sta lavorando per affrontare le diverse criticità. Le operazioni di monitoraggio e intervento proseguiranno senza sosta fino alla completa risoluzione di tutte le criticità emerse.

In città stanno lavorando in ausilio della protezione civile di Sora, la protezione civile di Pescosolido, Arpino ,Vicalvi, Monte San Giovanni Campano, Veroli e Atina.

Proprio la protezione civile di Sora ringrazia “la nostra sala operativa regionale per il supporto e l’assessore della Regione Lazio alla protezione civile Pasquale Ciacciarelli per essersi prontamente portato sul territorio del Sorano per constatare di persona l’emergenza in atto”.