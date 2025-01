MALTEMPO – Due morti in Toscana, raffiche di vento fino a 140km/h. Disagi al Nord (FOTO) | TG24.info

Il Maltempo colpisce il Centro-Nord, due morti in Toscana nelle ultime ore. Le vittime sono un uomo e una donna travolti da un albero a Lucca e Carrara. In Liguria le cabine balneari finiscono sui binari.

Un uomo e una donna sono morti in Toscana a causa del maltempo. L’uomo è stato travolto da un albero a Sorbano del Giudice (Lucca) mentre la donna è stata colpita da un albero al Parco La Malfa a Carrara. Forti rovesci e temporali anche su gran parte della Liguria, la Lombardia centro-meridionale, l’Emilia e la parte più occidentale del Veneto.

La forte ondata di maltempo fa registrare raffiche di vento arrivate fino a 140km/h in Toscana.

Nella zona di Massa Carrara, un’autentica bomba d’acqua ha creato notevoli disagi, ma anche Lucca e Versilia. Numerose chiamate di soccorso. La Centrale 118 Alta Toscana e le associazioni di volontariato stanno lavorando in stretta sinergia con i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile. Al Camping Italia a Marina di Massa quattro feriti per caduta di alberi: tre sono stati portati in codice giallo all’ospedale Apuane; i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati a liberare una quarta persona, una donna (codice rosso) che si trovava in una roulotte.

Circa 100 le persone evacuate dalle loro abitazioni nei Comuni di Massa (30) e Carrara (70). La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni. Lo riferisce la Regione Toscana sul maltempo.

Nel comune di Barga un tetto è caduto su un’auto ferendo quattro persone: tre in codice verde e una in codice rosso, portati tutti all’ospedale San Luca di Lucca. In più ai feriti sopra riportati, da Carrara sono stati portati all’ospedale Apuane, ad ora, 7 codici gialli e 2 verdi. A Camaiore in via Italica una persona è stata travolta da un albero ed è stata portata all’ospedale in Versilia in codice giallo.

Tra Lavagna e Chiavari in Liguria una forte mareggiata e trombe marine che hanno depositato detriti sui binari, comprese alcune cabine delle spiagge, danneggiando la linea ferroviaria. La circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra le stazioni di Chiavari e Sestri Levante, in entrambe le direzioni. L’impresa ferroviaria ha attivato un servizio bus nel tratto interrotto tra le stazioni di Chiavari-Lavagna-Cavi- Sestri Levante.

Edifici e auto danneggiate, alberi caduti: da ieri sera 200 interventi dei Vigili del fuoco tra il basso modenese e la provincia di Ferrara in Emilia Romagna. Maggiori criticità a Bondeno (Ferrara), giunti rinforzi da Ravenna, Forlì, Bologna, Reggio Emilia. ”La situazione è drammatica, sta ancora piovendo ed è previsto un peggioramento per domani. Il maltempo ha particolarmente colpito il centro storico e l’area industriale, scoperchiando decine di case e capannoni. Chiederemo il riconoscimento dello stato di crisi regionale”, dice all’Adnkronos il sindaco di Bondeno Simone Saletti.

(fonte: Adnkronos)