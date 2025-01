Lotteria Italia 2024 – Nel Lazio staccati 1,2 milioni di biglietti | TG24.info

Il Lazio è la seconda regione con il maggior numero di biglietti venduti della Lotteria Italia, dietro solo alla Lombardia. Secondo quanto apprende Agipronews – a poche ore dalla fine delle vendite – per l’edizione del 2024 sono 1.246.000 i tagliandi staccati, per un aumento dello 0,5% rispetto alla scorsa edizione.

A poche ore dal termine delle vendite, riporta Agipronews, i tagliandi staccati a livello nazionale sono 8,65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti.

Sul piano regionale, aumentano del 41% le vendite della Lotteria Italia in Lombardia. Secondo quanto apprende Agipronews, per l’edizione 2024 il totale tocca quota 1,4 milioni di biglietti, numeri che fanno diventare la Lombardia – probabilmente grazie al traino delle tante grandi vincite dello scorso anno – la regione numero uno in Italia per tagliandi acquistati, scalzando il Lazio, al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%). Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati.

E le regioni con la crescita maggiore delle vendite? Al primo posto spicca la Basilicata, con un incremento del 65% (da 42mila a 69mila). Grande boom anche in Umbria, dove il numero di tagliandi venduti è passato da 132mila a 216mila (+64%), e in Trentino Alto Adige, dove la quantità è cresciuta del 63%. Numeri importanti anche per Sicilia (+56%) e Puglia (+55%). GL/Agipro