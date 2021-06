Lazio – Vaccino anti Covid, più del 50% della popolazione ha ricevuto la prima dose | TG24.info

La Regione Lazio da inizio campagna vaccinale anti Covid ha somministrato 3,6 milioni di dosi.

Da stamattina sono aperte le prenotazioni last minute per oggi e domani per partecipare all’Open Week AstraZeneca, la vaccinazione straordinaria anti Covid riservata agli over 18. Procede a pieno ritmo la campagna vaccinazione nel Lazio, ad oggi più di un adulto su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre uno su quattro ha terminato il percorso vaccinale. Queste le parole dell’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato: “Stamane abbiamo superato i 3,6 mln di somministrazioni nel Lazio. Più di un cittadino adulto su due ha ricevuto la prima dose e circa 1 su 4 ha concluso il percorso vaccinale. Visto il successo dell’Open Week AstraZeneca siamo intenzionati a riproporlo anche la prossima settimana con la medesima modalità del ticket virtuale. La formula “tre click e mi vaccino” piace e trova il gradimento dell’utenza per la facilità di accesso e la velocità di somministrazione. Sono state riaperte per le giornate di oggi e domani ulteriori slot alla Nuvola, a Termini, ad Acea Piazzale Ostiense e al Polo natatorio di Ostia”.

Anna Ammanniti