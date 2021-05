Lazio – Vaccino anti Covid per studenti maturandi della Formazione Regionale | TG24.info

Sono aperte le prenotazioni anche per gli studenti che devono conseguire il titolo di Qualifica Professionale presso gli Istituti di Formazione Regionali.

Le prenotazioni avverranno sempre su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale salutelazio.it e le somministrazioni avverranno martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno. In dono sarà data una copia della carta costituzionale. Alle ore 15 di ieri, la giornata in cui sono state aperte le prenotazioni per i maturandi, già 30 mila studenti avevano prenotato la propria dose di vaccino Pfizer. Si tratta di un grande successo che garantirà ai ragazzi di sostenere gli esami in sicurezza. Da mercoledì 2 giugno a domenica 6 giugno, la Regione Lazio ha organizzato l’Open Week AstraZeneca over 18. La prenotazione avverrà sulla app Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. Sono disponibili complessivamente 50mila dosi, i richiami previsti a fine agosto.

Anna Ammanniti