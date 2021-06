Lazio – Vaccino anti Covid, ecco il calendario dei richiami Open Day e Open Week AstraZeneca! Superati i tre milioni e mezzo di dosi | TG24.info

La Regione Lazio ha comunicato le date di richiamo per chi ha partecipato agli Open Day AstraZeneca e Open Week AstraZeneca.

La seconda dose è garantita nello stesso punto di somministrazione e allo stesso orario in cui si è ricevuta la prima dose. Tutte le informazioni qui: https://www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

Questo il calendario

Intanto oggi il Lazio ha superato abbondantemente i 3 milioni e mezzo di somministrazioni effettuate e oltre 1 milione e 100mila di seconde dosi. “La decisione di aprire le prenotazioni a tutti è condivisibile e come Lazio abbiamo scelto quella che riteniamo la migliore strategia tecnica, coerente con le dosi disponibili ed entro la prossima settimana tutti avranno la loro prenotazione con somministrazione entro i successivi 20 giorni. Entro il 27 luglio tutti gli assistiti del Lazio avranno avuto almeno una dose. È in corso l’Open Week AstraZeneca aperto dai 18 anni in poi che ha fatto registrare un nuovo sold out con oltre 60mila ticket virtuali ritirati. Ieri si è conclusa la somministrazione delle prime dosi ai maturandi con oltre 41mila adesioni. Per i pediatri di libera scelta che dovranno vaccinare la fascia d’età 12-16 anni sono già disponibili 30mila dosi di vaccino Pfizer e sarà la Asl di Rieti la prima a partire. I medici di medicina generale fino ad oggi hanno somministrato circa 330mila dosi di vaccino. Le Farmacie per il mese di giugno hanno registrato 60mila prenotazioni. Il programma vaccinale della Regione Lazio va avanti grazie alla collaborazione di tutti e alla sinergia tra le Istituzioni, tutte in prima linea contro il Covid”. Questo il commento dell’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato.

Anna Ammanniti