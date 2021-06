Lazio – Vaccino anti Covid: al via l’Open Day Junior 12-16 anni, prosegue la campagna vaccinazione (foto) | TG24.info

Prosegue la campagna vaccinazione nel Lazio, oltre 4 milioni di dosi somministrate più del 54% della popolazione ha ricevuto la prima dose.

“La campagna vaccinale nel Lazio prosegue il suo corso, con l’unico obiettivo di mettere in sicurezza la popolazione. Secondo le recenti disposizioni del Ministero della Salute, il vaccino AstraZeneca già da oggi nel Lazio sarà somministrato solo ed esclusivamente agli over 60, cioè a partire da chi ha già compiuto 60 anni. Già dalla giornata odierna, tutti i cittadini con meno di 60 anni, anche chi ha avuto una prima dose di AstraZeneca, riceveranno esclusivamente vaccini Mrna, ovvero Pfizer o Moderna. Stamattina sono anche iniziate regolarmente le vaccinazioni junior 12-16 anni con vaccino Pfizer, le operazioni si stanno svolgendo con il massimo ordine, nel pieno della sicurezza e del rispetto delle norme e delle famiglie. Il cambiamento indicato dal Governo non influisce sulle prenotazioni effettuate, che sono tutte confermate, il Piano vaccinale della Regione Lazio non subisce nessuna interruzione, prosegue senza sosta anche grazie alla collaborazione con la struttura commissariale che ha assicurato pieno sostegno.” Lo scrive in una nota l’Unità di crisi della Regione Lazio.

Questa mattina al via all’hub di Acea per le giornate dedicate alla vaccinazione della fascia 12-16 anni, tenute dalla Asl Roma 1. “Tanta emozione e soprattutto tanta voglia di ricominciare! Un momento storico, noi – come sempre – siamo con voi!” Procede con organizzazione e serenità anche presso il centro vaccinale di Ladispoli gestito dalla Asl Roma 4. Iniziate le vaccinazioni anche nei consultori di Viterbo, Civita Castellana e Ronciglione e presso l’ospedale di Montefiascone. Ai ragazzi vaccinati la Asl di Viterbo ha donato un segnalibro e una maglietta della campagna “Rispettare l’ambiente è salute”. Si vaccina anche alla Asl Roma 5 “Guardiamo insieme al futuro con ottimismo!”. Open Day Pfizer 12 – 16 anni anche presso la Asl Roma 6 ““𝐿𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑒, 𝐻𝑎𝑟𝑟𝑦, 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎̀” 𝐴𝑙𝑏𝑢𝑠 𝑆𝑖𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 … E scelgono di vaccinarsi, guidati dai loro genitori, i ragazzi di 12-16 anni. Per loro nei 4 ospedali della Asl Roma 6 proiezioni dei film di Harry Potter e cartoline in regalo, per ricordo o per spedire a chi vorranno messaggi di speranza … e un pizzico di magia non guasta mai!”

Anna Ammanniti