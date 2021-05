Lazio – Vaccini anti Covid, ecco la copertura vaccinale per fasce d’età | TG24.info

Da inizio campagna vaccinale la Regione Lazio ha somministrato 2 milioni 341 mila 569 dosi.

Dalla mezzanotte dell’8 maggio possono prenotarsi per il vaccino la fascia d’età 54-55 anni (nati 1967-1966). Ricapitolando, oltre gli over 80 possono effettuare la prenotazione per il vaccino anti Covid tutti coloro che hanno dai 54 anni ai 79 anni. Inoltre possono prenotare le persone estremamente vulnerabili e i soggetti con patologie (cat.4) dai 18 anni ai 59 anni. Questa la copertura vaccinale finora per fasce d’età: OVER 80: 93% prima dose, 82% seconda dose; OVER 70: 92% dei prenotati prima dose, 39% seconda dose; OVER 60: 84% dei prenotati prima dose, 20% seconda dose; OVER 50: 73% dei prenotati prima dose, 25% seconda dose. L’obiettivo per la fascia d’età 50-59 anni è di fare, entro il mese di maggio a tutti i prenotati, almeno la prima somministrazione di vaccino. A livello generale è stato vaccinato il 33% della popolazione target (over 16 anni) con prima dose e il 16% con seconda dose. Nel mese di maggio già prenotate oltre 200 mila dosi di AstraZeneca per prime e seconde somministrazioni. Nel mese di giugno già prenotate 157 mila dosi. La Regione Lazio rassicura che saranno garantiti i richiami a tutti.

Anna Ammanniti