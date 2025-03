Lazio – Unindustria: al via progetto formativo per le piccole e medie imprese | TG24.info

Il Comitato Piccola Industria di Unindustria, in collaborazione con l’Università Campus Biomedico, nell’ambito del bando finanziato dalla Camera di Commercio di Roma per il sostegno alla competitività delle imprese, ha avviato un percorso formativo rivolto alle Pmi del Lazio.

“PMI Academy” è un progetto che ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze e le competenze dei manager e degli imprenditori, con l’obiettivo di sostenere le piccole e medie imprese del tessuto regionale nella crescita e nello sviluppo di nuove competenze oltre che aiutarle nei percorsi di innovazione.

Tre i moduli formativi in programma. Il primo, “Analisi del rischio cyber per le Pmi” e realizzato in collaborazione con il Vicepresidente di Unindustria per la Cybersecurity Lorenzo Benigni, si è aperto questa mattina a Roma. Dopo il saluto di Cristiano Dionisi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria e di Rossella Ferreri dell’Università Campus Biomedico, sono intervenuti come docenti i professori Roberto Setola e Luca Faramondi. Nelle prossime settimane saranno affrontate anche le tematiche della digitalizzazione nella Sicurezza sul lavoro e dell’Intelligenza artificiale.

“La crescita dimensionale delle imprese e la managerializzazione degli imprenditori – ha affermato Cristiano Dionisi, Presidente Comitato Piccola Industria di Unindustria – sono due punti centrali del piano industriale del Lazio che abbiamo elaborato insieme alla Regione. Il Percorso “Pmi Academy”, si inserisce in tale ambito, perché riteniamo che investire in cybersecurity, sicurezza sul lavoro e intelligenza artificiale sia una necessità per tutte quelle aziende che oggi vogliono crescere e innovarsi all’interno di un mercato globale sempre più complesso e interconnesso”.