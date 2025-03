Lazio – SuperEnalotto: centrato a Roma un 6 da 88,2 milioni di euro | TG24.info

Nella giornata mondiale della felicità, il SuperEnalotto regala un Jackpot da 88.232.801,88 milioni di euro: come riporta Agipronews la sestina vincente (40 54 66 83 36 49) JOLLY 14 SUPERSTAR 44 è stata realizzata a Roma, presso il punto vendita Angeletti Marco situato in Via della Giustiniana, 271 tramite QUICK PICK.

Si tratta del primo “6” del 2025: l’ultimo Jackpot risale al 15 ottobre scorso, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, sono andati 89,2 milioni di euro.

Il titolare del punto vendita dove è stato centrato il ‘6’: “Ho saputo della vittoria da voi giornalisti, stavo vedendo Italia-Germania”

“Sono molto emozionato e felice, è la prima vincita così alta che si verifica presso il nostro punto vendita e devo dire che ancora non ho ben realizzato, l’ho scoperto grazie a voi giornalisti mentre stavo provando a vedere la partita Italia-Germania”. Contattato da Agipronews, non nasconde tutta la propria emozione Marco Angeletti, titolare dell’omonimo punto vendita situato in Via della Giustiniana, 271, a Roma, dove giovedì 20 marzo 2025 è stato centrato un “6” al SuperEnalotto da 88.232.801,88 milioni di euro.

“Non so chi possa essere il fortunato o la fortunata vincitrice, qui da noi vengono spesso clienti del quartiere, ma non solo. Se si presentasse e facesse un regalo al nostro punto vendita, noi saremmo felici, anche per festeggiare insieme. Spero che continuerà a venire qui, anche mantenendo l’anonimato. Noi brinderemo comunque, siamo davvero molto contenti”, conclude Angeletti.

Con quella di ieri sera sono 133 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Ecco la Top 10 dei Jackpot della storia:

1 – 16/02/23 371.133.424,51 euro Bacheca dei Sistemi

2 – 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO)

3 – 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

4 – 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

5 – 22/5/21 156.294.151,36 euro Montappone (FM)

6 – 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

7 – 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

8 – 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

9 – 10/05/24 101.511.953,21 euro Napoli

10 – 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)