Lazio – Sovraffollamento nelle carceri, numeri preoccupanti per Frosinone

Purtroppo il quadro delle carceri del Lazio attualmente non risulta roseo. Per i tre carceri della provincia di Frosinone il dato, invece, è altalenante. Nella norma Cassino e Paliano, oltre il limite Frosinone.

Da un lato non si placa il sovraffollamento che risulta essere di 1.276 detenuti considerato che 6.528 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, dato 30 aprile 2019, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di 5.252.

In provincia di Frosinone, stando alla situazione dello scorso 30 aprile 2019, a Cassino, ci sono 205 detenuti, di cui 66 stranieri, con una capienza regolare di 203; a Paliano su 155 posti disponibili ci sono 75 detenuti, di cui 1 donna e 7 stranieri. A Frosinone la situazione di disagio è invece di 615 detenuti, di cui 151 donne, a fronte di una capienza regolare di 510, dunque ben 105 ospiti in più di quanto possibile.

Non si placa la protesta delle sigle sindacali SAPPe – OSAPP-UIL-FNS CISL- USPP sul ripristino delle corrette e funzionali relazioni sindacali con il P.R.A.P. – L.A.M. poiché ad oggi nessun segnale è pervenuto alle stesse. Son mesi che le stesse non partecipano a nessun incontro nelle sedi del Lazio. L’ assenza di un confronto costruttivo inevitabilmente sta pregiudicando l’interesse generale dell’amministrazione ma anche e soprattutto la garanzia per migliorare la qualità dei sevizi . Le sigle sindacali SAPPe – OSAPP- UIL- FNS CISL- USPP in questi giorni hanno reiterano al Vice Capo Dipartimento amministrazione Penitenziaria la richiesta di attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione

Situazione al 30 aprile 2019 Regione

di

detenzione Numero

Istituti Capienza

Regolamentare

(*) Detenuti

Presenti di cui

Stranieri Detenuti presenti

in semilibertà (**) Totale Donne Totale Stranieri LAZIO 14 5.252 6.528 438 2.566 60 6

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari

Situazione al 30 aprile 2019 Regione

di

detenzione Sigla

Provincia Istituto Tipo istituto Capienza

Regolamentare

(*) Detenuti presenti di cui

stranieri totale donne LAZIO FR CASSINO CC 203 205 66 LAZIO FR FROSINONE “GIUSEPPE PAGLIEI” CC 510 615 151 LAZIO FR PALIANO CR 155 75 1 7 LAZIO LT LATINA CC 77 140 34 41 LAZIO RI RIETI “N.C.” CC 295 387 208 LAZIO RM CIVITAVECCHIA “GIUSEPPE PASSERINI” CR 144 79 32 LAZIO RM CIVITAVECCHIA “N.C.” CC 357 536 34 308 LAZIO RM ROMA “GERMANA STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE CCF 276 369 369 159 LAZIO RM ROMA “RAFFAELE CINOTTI” REBIBBIA N.C.1 CC 1.161 1.573 497 LAZIO RM ROMA “REBIBBIA TERZA CASA” CC 172 88 10 LAZIO RM ROMA “REBIBBIA” CR 443 317 54 LAZIO RM ROMA “REGINA COELI” CC 616 997 540 LAZIO RM VELLETRI CC 411 556 192 LAZIO VT VITERBO “N.C.” CC 432 591 301

(fonte: Comunicato Stampa)