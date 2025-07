Lazio – Soldi per gli ospedali provinciali, Ciacciarelli: “La Sanità cambia passo, un grazie agli onorevoli Duringon e Ottaviani” | TG24.info

“L’approvazione del Programma degli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e Frosinone costituisce una chiara conferma del cambio di passo della sanità del Lazio sotto la direzione del Presidente Rocca”.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli (foto), Assessore Regionale del Lazio, che quindi aggiunge: “Il programma degli interventi è stato finanziato con uno stanziamento di 35 milioni di euro assegnati alla Regione Lazio con un apposito emendamento alla Legge Finanziaria presentato dall’onorevole Nicola Ottaviani.

In particolare si consentirà la realizzazione di interventi di adeguamento della normativa antincendio e realizzazione di nuovi volumi edilizi presso le strutture sanitarie di Cassino e Frosinone e presso i presidi ospedalieri di Formia, Terracina, Fondi e Latina.

La realizzazione di tali interventi si pone in perfetta sintonia con l’indirizzo che il governo Rocca sta mettendo in campo in materia sanitaria, confermandosi la volontà di dare vita ad un nuovo percorso per la tutela della salute dei nostri cittadini.

Ringrazio il Presidente Rocca per l’importante risultato ed il Sottosegretario Durigon, l’On. Ottaviani e l’On. Miele per il grande lavoro condotto per la legittimazione di tale importante stanziamento per la sanità del Lazio attraverso l’inserimento del relativo emendamento alla Legge Finanziaria”.