Lazio – Si è svolto ieri il Primo Forum regionale del Turismo | TG24.info

Si è tenuto ieri a Roma, presso il Salone delle Colonne, il primo Forum del Turismo della Regione Lazio, un evento di fondamentale importanza per il comparto turistico regionale voluto e organizzato dall’assessore al Turismo Elena Palazzo.

L’incontro ha visto la partecipazione del ministro Daniela Santanchè, del presidente Francesco Rocca, di numerosi assessori della Giunta regionale, di rappresentanti istituzionali e operatori del settore, delle associazioni di categoria; tutti uniti nell’obiettivo di delineare strategie condivise per il rilancio del comparto attraverso la costruzione del brand Lazio.

Il Forum ha lo scopo di costruire un dialogo costante e aperto con operatori, stakeholders e istituzioni creando un appuntamento annuale. In questo contesto è stato presentato il Piano triennale del Turismo 2025-2027 della Regione Lazio. L’obiettivo è quello di avviare una programmazione che sia quanto più possibile condivisa, in vista anche degli appuntamenti internazionali previsti nei prossimi anni, a partire dall’anno in corso dedicato al Giubileo.

L’assessorato al Turismo ha completato la prima stesura del Piano attraverso un processo – avviato nei mesi scorsi – di ampia condivisione con operatori, associazioni e amministrazioni locali, al fine di dotare il Lazio di una strategia turistica efficace.

Il Piano punta sulla valorizzazione del territorio e sulla creazione di un “Brand Lazio” riconoscibile a livello internazionale. Il concetto di “turismi” sostituisce la visione tradizionale del turismo, includendo nuove destinazioni e prodotti, per un approccio più competitivo e in linea con le attuali esigenze del mercato.

Per raggiungere tali obiettivi si sta già lavorando allo sviluppo di app e di intelligenza artificiale, con servizi mirati all’inclusione. La Regione Lazio prevede, inoltre, il potenziamento dell’Osservatorio regionale per una più dettagliata raccolta di dati scientifici sui flussi, imprescindibili per una buona pianificazione degli interventi.

L’importanza di proporre un approccio innovativo e inclusivo, per rispondere alle nuove esigenze del mercato turistico, è stata sottolineata dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, presenti al tavolo conclusivo della giornata di lavori.

«Dopo molti anni era doveroso dedicare una giornata di lavori, estesa a una platea ampia, sul tema del turismo con uno scopo preciso: avviare una programmazione che sia quanto più possibile condivisa per affrontare le sfide del prossimo triennio, a partire dall’anno del Giubileo che rappresenta un impegnativo banco di prova. Ringrazio l’assessore al Turismo Elena Palazzo e tutto il suo staff per aver redatto un Piano Triennale del Turismo per mettere a sistema le meraviglie di cui è ricca la nostra Regione. L’Anno Giubilare sarà un’occasione straordinariamente: sono previste, infatti, circa trenta milioni di presenze nel corso dell’anno. La Capitale sarà un hub strategico per condurre i pellegrini e i turisti in ogni angolo del Lazio, così colmo di bellezza», ha spiegato il presidente Francesco Rocca.