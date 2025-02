Lazio – Scuola: ecco la carica dei 5.000. Autorizzata l’immissione in ruolo di nuovi insegnanti | TG24.info

Lo scopo dichiarato, per l’anno scolastico 2024/25, è quello di partire il 1° settembre prossimo con tutte le cattedre coperte.

Per questo il ministero del Merito ha dato via libera all’immissione a ruolo, nel Lazio, di ben 5.192 insegnati, che saranno impegnati in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, a partire dalle scuole elementari fino alle superiori. Entro il 31 agosto ne verranno assunti circa 3.200, mentre i restanti quasi 2 mila lo saranno entro il 31 ottobre.

Anna Paola Sabatini, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Lazio ha spiegato che “L’Usr sta compiendo ogni sforzo possibile, compreso aumentare le risorse umane dedicate alla nomina, per garantire che tutte le operazioni siano completate per l’inizio del nuovo anno scolastico. L’obiettivo è assicurare che tutti gli insegnanti siano in cattedra a partire dal 1° settembre, permettendo così un avvio sereno e ordinato delle attività didattiche”.